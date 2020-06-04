У врачей получилось спасти 40-летнего мужчину из Кумторкалинского района, у которого поражение легких составляло 95%. Чаще всего при таком состоянии легких шанса на жизнь нет.
Дагестанским врачам удалось спасти человека с поражением 95% легких
- Автор Мадина
- 04 июня, 2020. Четверг 13:29
В РКБ человека с тотальной двухсторонней пневмонией смогли спасти сотрудники скорой медицинской помощи. Об этом пишут на сайте министерства здравоохранения Дагестана.
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