ЗАМАНА - Дагестанским врачам удалось спасти человека с поражением 95% легких

Дагестанским врачам удалось спасти человека с поражением 95% легких

Автор
04 июня, 2020. Четверг 13:29
Дагестанским врачам удалось спасти человека с поражением 95% легких

В РКБ человека с тотальной двухсторонней пневмонией смогли спасти сотрудники скорой медицинской помощи. Об этом пишут на сайте министерства здравоохранения Дагестана.

Дагестанским врачам удалось спасти человека с поражением 95% легких
Общество

У врачей получилось спасти 40-летнего мужчину из Кумторкалинского района, у которого поражение легких составляло 95%. Чаще всего при таком состоянии легких шанса на жизнь нет.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top