Дагестанским врачам удалось спасти человека с поражением 95% легких

В РКБ человека с тотальной двухсторонней пневмонией смогли спасти сотрудники скорой медицинской помощи. Об этом пишут на сайте министерства здравоохранения Дагестана.

У врачей получилось спасти 40-летнего мужчину из Кумторкалинского района, у которого поражение легких составляло 95%. Чаще всего при таком состоянии легких шанса на жизнь нет.