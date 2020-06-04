В общей сложности прибыло 15 специалистов подразделения и 8 единиц специализированной техники. Бригада разместилась в спальных корпусах детского оздоровительного лагеря «Огонек», оборудованного комфортными условиями для пребывания.
В Кайтагском районе проводят дезинфекционные мероприятия
- Автор Габи
- 04 июня, 2020. Четверг 12:49
Специалисты Волжского спасательного центра МЧС РФ накануне прибыли в Кайтагский район Дагестана для проведения дезинфекционных мероприятий по поручению Президента РФ Владимира Путина. Об этом информирует пресс-служба администрации муниципалитета.
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