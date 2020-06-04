ЗАМАНА - В Кайтагском районе проводят дезинфекционные мероприятия

В Кайтагском районе проводят дезинфекционные мероприятия

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04 июня, 2020. Четверг 12:49
В Кайтагском районе проводят дезинфекционные мероприятия

Специалисты Волжского спасательного центра МЧС РФ накануне прибыли в Кайтагский район Дагестана для проведения дезинфекционных мероприятий по поручению Президента РФ Владимира Путина. Об этом информирует пресс-служба администрации муниципалитета.

В Кайтагском районе проводят дезинфекционные мероприятия
Общество

В общей сложности прибыло 15 специалистов подразделения и 8 единиц специализированной техники. Бригада разместилась в спальных корпусах детского оздоровительного лагеря «Огонек», оборудованного комфортными условиями для  пребывания.

 

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