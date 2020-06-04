ЗАМАНА - 1 июля граждане РФ смогут проголосовать по поправкам в Конституцию

1 июля граждане РФ смогут проголосовать по поправкам в Конституцию

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04 июня, 2020. Четверг 13:02
1 июля граждане РФ смогут проголосовать по поправкам в Конституцию

1 июля граждане РФ смогут проголосовать по поправкам в Конституцию.

Президент России Владимир Путин рассказал о важности голосования и о мерах безопасности, которые будут приняты на участках.

 

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