Президент России Владимир Путин рассказал о важности голосования и о мерах безопасности, которые будут приняты на участках.
1 июля граждане РФ смогут проголосовать по поправкам в Конституцию
- Автор Мадина
- 04 июня, 2020. Четверг 13:02
1 июля граждане РФ смогут проголосовать по поправкам в Конституцию.
Последнее от Мадина
- Какие меры безопасности примут на участках 1 июля?
- Матерившийся в прямом эфире Стас Пьеха потерял популярность
- Опубликовали разъяснение по разовым выплатам на детей в размере 10 000 руб
- Разъяснения по разовым выплатам на детей в размере 10 000 руб
- В организме задушенного полицейскими Флойда обнаружили коронавирус и наркотики