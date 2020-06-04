ЗАМАНА - В Дагестане Отборочные соревнования Ворлдскиллс проведут дистанционно в онлайн-формате

В Дагестане Отборочные соревнования Ворлдскиллс проведут дистанционно в онлайн-формате

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04 июня, 2020. Четверг 11:42
В Дагестане Отборочные соревнования Ворлдскиллс проведут дистанционно в онлайн-формате

Отборочные соревнования пройдут дистанционно с 1 по 20 августа 2020 года по стандартам WorldSkills.

В Дагестане Отборочные соревнования Ворлдскиллс проведут дистанционно в онлайн-формате
Общество

WorldSkills – это чемпионат рабочих профессий среди молодых профессионалов. Участвующие в данном чемпионате получают ряд преимуществ: получение нового опыта, совершенствование профессиональных навыков, полезные и интересные знакомства, возможность соревноваться на международном уровне и самое основное – получить работу.

 

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