WorldSkills – это чемпионат рабочих профессий среди молодых профессионалов. Участвующие в данном чемпионате получают ряд преимуществ: получение нового опыта, совершенствование профессиональных навыков, полезные и интересные знакомства, возможность соревноваться на международном уровне и самое основное – получить работу.
В Дагестане Отборочные соревнования Ворлдскиллс проведут дистанционно в онлайн-формате
- Автор Габи
- 04 июня, 2020. Четверг 11:42
Отборочные соревнования пройдут дистанционно с 1 по 20 августа 2020 года по стандартам WorldSkills.
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