ЗАМАНА - Разъяснения по разовым выплатам на детей в размере 10 000 руб

Разъяснения по разовым выплатам на детей в размере 10 000 руб

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04 июня, 2020. Четверг 11:19
Разъяснения по разовым выплатам на детей в размере 10 000 руб

С 1 июня в Дагестане начали перечисляться жителям разовые выплаты денежных средств в рамках мер поддержки семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, дата рождения детей должна приходиться на период с 11.05.2004 по 30.06.2017 включительно. На каждого ребенка выплачиваются средства в размере 10 000 рублей.

Разъяснения по разовым выплатам на детей в размере 10 000 руб
Общество

Нужно помнить, что для подачи заявлений есть всего лишь несколько месяцев. Все семьи, которым по закону положена данная помощь, должны оформить заявление до 1 октября 2020 года. Самый удобный и безопасный способ оформления заявки через портал ГосуслугиПодробнее можно прочитать тут.

 

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