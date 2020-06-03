АО «Мостоотряд-99» бесплатно построит подземный пешеходный переход к Духовному центру

АО «Мостоотряд-99» строит подземный пешеходный переход к центру имени Пророка Исы, находящемуся между Махачкалой и Каспийском.

Переход обеспечит комфортный доступ к одному из самых больших религиозных центров Европы. Он строится полностью за счет бюджета строительной компании. Об этом сообщает РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу духовного центра. Подробнее можно прочитать тут.