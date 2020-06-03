ЗАМАНА - АО «Мостоотряд-99» бесплатно построит подземный пешеходный переход к Духовному центру

АО «Мостоотряд-99» бесплатно построит подземный пешеходный переход к Духовному центру

Автор
03 июня, 2020. Среда 17:45
АО «Мостоотряд-99» бесплатно построит подземный пешеходный переход к Духовному центру

АО «Мостоотряд-99» строит подземный пешеходный переход к центру имени Пророка Исы, находящемуся между Махачкалой и Каспийском. 

АО «Мостоотряд-99» бесплатно построит подземный пешеходный переход к Духовному центру
Общество

Переход обеспечит комфортный доступ к одному из самых больших религиозных центров Европы. Он строится полностью за счет бюджета строительной компании. Об этом сообщает РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу духовного центра.  Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top