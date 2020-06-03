Стимулирующая поддержка по указу лидера РФ Владимира Путина положена за особые условия работы и дополнительную нагрузку сотрудникам государственных учреждений стационарного социального обслуживания. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане около 600 соцработников получили стимулирующие за работу в особом режиме
- Автор Мадина
- 03 июня, 2020. Среда 17:25
Примерно 600 сотрудников из 15 учреждений министерства труда РД, перешедшие на особый режим работы, получили стимулирующие выплаты за 2 отработанные смены, заявила во вторник пресс-служба ведомства.
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