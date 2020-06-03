Военные врачи помогут бороться с коронавирусом еще двум районам Дагестана

Военные врачи, работающие в полевом госпитале в поселке Ботлих в РД, будут консультировать и лечить людей из еще 2-х районов региона - Хунзахского и Шамильского. Об этом в среду заявили в министерстве обороны РФ.