ЗАМАНА - Военные врачи помогут бороться с коронавирусом еще двум районам Дагестана

Военные врачи помогут бороться с коронавирусом еще двум районам Дагестана

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03 июня, 2020. Среда 17:20
Военные врачи помогут бороться с коронавирусом еще двум районам Дагестана

Военные врачи, работающие в полевом госпитале в поселке Ботлих в РД, будут консультировать и лечить людей из еще 2-х районов региона - Хунзахского и Шамильского. Об этом в среду заявили в министерстве обороны РФ.

Военные врачи помогут бороться с коронавирусом еще двум районам Дагестана
Общество

В госпиталях пациенты находятся под постоянным наблюдением. Они обеспечены всеми необходимыми препаратами, аппаратами ИВЛ и другой медицинской техникой. Подробнее можно прочитать тут.

 

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