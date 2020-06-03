В госпиталях пациенты находятся под постоянным наблюдением. Они обеспечены всеми необходимыми препаратами, аппаратами ИВЛ и другой медицинской техникой. Подробнее можно прочитать тут.
Военные врачи помогут бороться с коронавирусом еще двум районам Дагестана
- Автор Мадина
- 03 июня, 2020. Среда 17:20
Военные врачи, работающие в полевом госпитале в поселке Ботлих в РД, будут консультировать и лечить людей из еще 2-х районов региона - Хунзахского и Шамильского. Об этом в среду заявили в министерстве обороны РФ.
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