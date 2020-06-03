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бригаду МЧС из Ногинска отметили благодарностью от имени главы города. 2 июня на территории пожарно-спасательной части №19 города Избербаш состоялось вручение благодарностей от имени главы городского округа город Избербаш» Магомеда Исакова оперативной группе специалистов РХБ защиты Ногинского спасательного центра МЧС России. От лица главы города поприветствовал и поблагодарил сотрудников МЧС за проделанную работу первый заместитель главы города Магомед Гарунов: «Больше вам спасибо за ту работу, которые вы провели! Профессионализм всех сотрудников, собранность и коллективная работа дали свои результаты. А пожелать вам хочется одного – берегите себя, возвращайтесь в полном здравии к своим родным. От вас и вашей ежедневной работы зависят жизни других людей!», – подчеркнул Магомед Гарунов. Напомним, что по поручению Президента страны Владимира Путина Дагестану оказывается всесторонняя помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Бригады МЧС проводят дезинфекцию на социальных объектах и местах общественного пользования повсеместно в республике, в том числе и в городе Избербаш. За несколько дней работы в муниципалитете было обработано специальным раствором более 70 тысяч квадратных метров.