ЗАМАНА - Бригада московских специалистов посетила Левашинскую районную больницу

Бригада московских специалистов посетила Левашинскую районную больницу

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03 июня, 2020. Среда 15:45
Бригада московских специалистов посетила Левашинскую районную больницу

Бригада московских специалистов посетила Левашинскую ЦРБ. Там они были ознакомлены с деятельностью медицинского учреждения.

Бригада московских специалистов посетила Левашинскую районную больницу
Общество

Ознакомившись с условием содержания больных с COVID-19, а также с техническим и лекарственным обеспечением больницы, прибывшие специалисты высоко оценили проведённую работу. Согласно оценке специалистов с Коммунарки, условия содержания больных коронавирусной инфекцией, уровень обеспеченности медикаментами, техническая оснащённость и профессиональные качества врачей центральной районной больницы на должном уровне.

 

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