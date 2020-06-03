Бригада московских специалистов посетила Левашинскую районную больницу

Бригада московских специалистов посетила Левашинскую ЦРБ. Там они были ознакомлены с деятельностью медицинского учреждения.

Ознакомившись с условием содержания больных с COVID-19, а также с техническим и лекарственным обеспечением больницы, прибывшие специалисты высоко оценили проведённую работу. Согласно оценке специалистов с Коммунарки, условия содержания больных коронавирусной инфекцией, уровень обеспеченности медикаментами, техническая оснащённость и профессиональные качества врачей центральной районной больницы на должном уровне.