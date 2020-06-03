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В рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в с.Даркуш-Казмаляр Сулейман-Стальского района асфальтированы улицы
- Автор Габи
- 03 июня, 2020. Среда 15:37
В Сулейман-Стальском районе продолжают реализовывать проект «Мой Дагестан – Мои дороги», в ходе которого проводится ремонт и строительство автомобильных дорог.
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