ЗАМАНА - Резиденты ТОСЭР «ДагОгни» получат максимальную поддержку

Резиденты ТОСЭР «ДагОгни» получат максимальную поддержку

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03 июня, 2020. Среда 15:31
Резиденты ТОСЭР «ДагОгни» получат максимальную поддержку

Реализацию инвестпроектов на ТОСЭР «Дагестанские огни» обсудил накануне, 1 июня, министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанов в процессе совещания в режиме ВКС с врио главы города Джалалутдином Алирзаевым.

Резиденты ТОСЭР «ДагОгни» получат максимальную поддержку
Общество

Участники встречи подробно обсудили ситуацию по каждому инвестиционному проекту. Более детальную информацию об этом событии можно прочесть здесь

 

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