Дагестанцев приглашают принять участие в фотомобе «Парад национальных костюмов»

Мероприятие состоится с целью создания общероссийской гражданской идентичности, популяризации народного костюма и введения традиции ношения национальных и этнических нарядов.

Участвовать может каждый желающий. Для участия нужно сделать фото в национальном костюме и отправить фотографию в директ аккаунта @minnacrd или на эл. адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Составленная из фотографий участников фотомоба «Парад национальных костюмов» экспозиция будет опубликована в инстаграм-аккаунте Министерства по национальной политике РД 12 июня – в День России.