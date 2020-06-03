ЗАМАНА - Дагестанцев приглашают принять участие в фотомобе «Парад национальных костюмов»

Дагестанцев приглашают принять участие в фотомобе «Парад национальных костюмов»

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03 июня, 2020. Среда 15:25
Дагестанцев приглашают принять участие в фотомобе «Парад национальных костюмов»

Ко Дню России Миннац РД объявляет о проведении фотомоба «Парад национальных костюмов».

Дагестанцев приглашают принять участие в фотомобе «Парад национальных костюмов»
Общество

Мероприятие состоится с целью создания общероссийской гражданской идентичности, популяризации народного костюма и введения традиции ношения национальных и этнических нарядов.

Участвовать может каждый желающий. Для участия нужно сделать фото в национальном костюме и отправить фотографию в директ аккаунта @minnacrd или на эл. адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Составленная из фотографий участников фотомоба «Парад национальных костюмов» экспозиция будет опубликована в инстаграм-аккаунте Министерства по национальной политике РД 12 июня – в День России.

 

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взяты из открытых источников
 

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