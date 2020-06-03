Более 16 тысяч дагестанских школьников присоединились к конкурсу «Большая перемена»
- Автор Габи
- 03 июня, 2020. Среда 15:21
В конкурсе «Большая перемена», проходящем при поддержке Минпросвещения, участвуют уже более 16 тысяч дагестанских школьников. Регистрация участников будет длиться до 23 июня. Заявки принимаются от учащихся 8-10 классов.
Скоро начнётся этап, где участники начнут решать кейсы от крупнейших российских компаний – партнёров «Большой перемены». Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь
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