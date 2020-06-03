Видео было опубликовано на официальной странице Муфтията в Instagram.
В Муфтияте Дагестана рассказали о поправках в Конституцию РФ
- Автор Мадина
- 03 июня, 2020. Среда 13:02
Помощник муфтия РД Мухаммад Магомедов поведал о предлагаемых поправках в Конституцию РФ и призвал граждан Дагестана ознакомиться с ними, прежде чем стартует всенародное голосование за них.
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