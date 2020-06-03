Граждане России могут отдать свой голос в назначенный день или сделать это заранее в течение недели.
Какие поправки будут вынесены на голосование 1 июля?
- Автор Мадина
- 03 июня, 2020. Среда 12:57
Голосование по поправкам пройдет 1 июня.
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