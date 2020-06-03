Парад пройдёт на территории Махачкалинского местного гарнизона (г. Каспийск) 24 июня.
О том, как идёт к нему подготовка, доложил Командующий Каспийской Флотилией Сергей Пинчук.
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2 июня, на внеочередном заседании Совета Безопасности Республики Дагестан под руководством Главы РД Владимира Васильева рассмотрели вопрос по подготовке и проведению Военного парада войск, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Парад пройдёт на территории Махачкалинского местного гарнизона (г. Каспийск) 24 июня.
О том, как идёт к нему подготовка, доложил Командующий Каспийской Флотилией Сергей Пинчук.
Более подробную информацию читайте здесь
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