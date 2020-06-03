Поговорив с медицинскими работниками, руководитель района поинтересовался состоянием дел по коронавирусной инфекции. В процессе беседы врачи рассказали, что дела идут на улучшение, из ранее расположенных в стационаре свыше 100 больных COVID-19 и внебольничной пневмонией, многие выздоровели, осталось только 29 больных.