Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов посетил коронавирусных больных «Красной зоны»
- Автор Габи
- 03 июня, 2020. Среда 10:43
Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов посетил инфекционное отделение ЦРБ, где у него состоялась встреча с врачами и медицинским персоналом, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19.
Поговорив с медицинскими работниками, руководитель района поинтересовался состоянием дел по коронавирусной инфекции. В процессе беседы врачи рассказали, что дела идут на улучшение, из ранее расположенных в стационаре свыше 100 больных COVID-19 и внебольничной пневмонией, многие выздоровели, осталось только 29 больных.
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