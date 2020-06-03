В настоящее время первая группа военнослужащих-добровольцев готовится к началу клинических испытаний отечественной вакцины от COVID-19. Министерство обороны Российской Федерации проинформировало, что для испытания вакцины на людях отобраны 50 добровольцев-военнослужащих. Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС
В институте Минобороны РФ успешно испытали вакцину от коронавируса
- Автор Габи
- 03 июня, 2020. Среда 10:34
Доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на обезьянах и хомяках показали безопасность препарата и его защитную эффективность, информирует ТАСС со ссылкой на начальника 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации Сергея Борисевича.
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