ЗАМАНА - В институте Минобороны РФ успешно испытали вакцину от коронавируса

В институте Минобороны РФ успешно испытали вакцину от коронавируса

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03 июня, 2020. Среда 10:34
В институте Минобороны РФ успешно испытали вакцину от коронавируса

Доклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на обезьянах и хомяках показали безопасность препарата и его защитную эффективность, информирует ТАСС со ссылкой на начальника 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации Сергея Борисевича.

В институте Минобороны РФ успешно испытали вакцину от коронавируса
Общество

В настоящее время первая группа военнослужащих-добровольцев готовится к началу клинических испытаний отечественной вакцины от COVID-19. Министерство обороны Российской Федерации проинформировало, что для испытания вакцины на людях отобраны 50 добровольцев-военнослужащих. Подробнее читайте на официальном сайте ТАСС

 

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