ЗАМАНА - На Земле определено место с самым чистым воздухом

На Земле определено место с самым чистым воздухом

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03 июня, 2020. Среда 08:29
На Земле определено место с самым чистым воздухом

Исследователи назвали регион, где есть самый чистый воздух на планете, сообщает Naked Science.

На Земле определено место с самым чистым воздухом
Общество

Ученые из исследовательской группы в Государственном университете Колорадо нашли место с атмосферой, которая не была изменена после вмешательства человека в природные процессы.

Было определено, что воздух пограничного слоя атмосферы, питающий нижние облака над Южным океаном, является нетронутым – там отсутствуют частицы аэрозолей, производимые антропогенной деятельностью.

Тяжело найти такое место на планете, которое не изменилось из-за развития технологий, влияющих на атмосферу. Ученые подозревали, что воздух над дальней частью Южного океана, рядом с Антарктидой, будет меньше всего подвержен влиянию человека и пыли с континентов. Исследование выявило, что Антарктида изолирована от микроорганизмов и отложений питательных веществ с юга. Это означает, что Южный океан — место, на которое меньше всего повлияла человеческая деятельность. 

 

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