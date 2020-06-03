В России число зараженных коронавирусом достигло 423 741 человек

Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 3 июня дошло до 6,37 миллиона человек.

В РФ за прошедшие сутки обнаружено 8863 зараженных. В общем в России за время пандемии зарегистрирован 423 741 случай заболевания коронавирусом. Вылечились больше 186 тысяч человек, 5037 пациентов скончались.