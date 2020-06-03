В РФ за прошедшие сутки обнаружено 8863 зараженных. В общем в России за время пандемии зарегистрирован 423 741 случай заболевания коронавирусом. Вылечились больше 186 тысяч человек, 5037 пациентов скончались.
В России число зараженных коронавирусом достигло 423 741 человек
- Автор Мадина
- 03 июня, 2020. Среда 08:03
Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 3 июня дошло до 6,37 миллиона человек.
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