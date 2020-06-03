Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах Махачкалы

С 10 июня вступает запрет на купание на пляжах Махачкалы. Такое постановление накануне, 1 июня, вынесено Управлением Роспотребнадзора по РД.

Решение о введении ограничений приняли из-за того, что оказались неудовлетворительными итоги лабораторных исследований проб морской воды, которые были взяты на пляжах «Берёзка», «Прибой», «Джами», «Загородный», «Чёрные камни» и «Городском пляже».

В Роспотребнадзоре РД подчеркнули, что уровень загрязнения бактериями на обозначенных территориях превышает норму в 2-4 раза. Это может стать причиной вспышек острых кишечных инфекций среди жителей.

В соответствии с данными Управления Роспотребнадзора по РД, главной причиной загрязнения воды является сброс в Каспий неочищенных канализационных и поверхностных стоков.