ЗАМАНА - На пляжах Махачкалы введён запрет на купание

На пляжах Махачкалы введён запрет на купание

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03 июня, 2020. Среда 00:55
На пляжах Махачкалы введён запрет на купание

С 10 июня вступает запрет на купание на пляжах Махачкалы. Такое постановление накануне, 1 июня, вынесено Управлением Роспотребнадзора по РД.

На пляжах Махачкалы введён запрет на купание
Общество

Решение о введении ограничений приняли из-за того, что оказались  неудовлетворительными итоги лабораторных исследований проб морской воды, которые были взяты на пляжах «Берёзка», «Прибой», «Джами», «Загородный», «Чёрные камни» и «Городском пляже».

В  Роспотребнадзоре РД подчеркнули, что уровень загрязнения бактериями на обозначенных территориях превышает норму в 2-4 раза. Это может стать причиной вспышек острых кишечных инфекций среди жителей.

В соответствии с данными Управления Роспотребнадзора по РД, главной причиной загрязнения воды является сброс в Каспий неочищенных канализационных и поверхностных стоков.

 

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