Решение о введении ограничений приняли из-за того, что оказались неудовлетворительными итоги лабораторных исследований проб морской воды, которые были взяты на пляжах «Берёзка», «Прибой», «Джами», «Загородный», «Чёрные камни» и «Городском пляже».
В Роспотребнадзоре РД подчеркнули, что уровень загрязнения бактериями на обозначенных территориях превышает норму в 2-4 раза. Это может стать причиной вспышек острых кишечных инфекций среди жителей.
В соответствии с данными Управления Роспотребнадзора по РД, главной причиной загрязнения воды является сброс в Каспий неочищенных канализационных и поверхностных стоков.