ЗАМАНА - Из ряда муниципалитетов Дагестана вертолетом эвакуировали тяжелобольных пациентов с COVID-19

Из ряда муниципалитетов Дагестана вертолетом эвакуировали тяжелобольных пациентов с COVID-19

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03 июня, 2020. Среда 00:00
Из ряда муниципалитетов Дагестана вертолетом эвакуировали тяжелобольных пациентов с COVID-19

Тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией из нескольких муниципалитетов региона вертолетом санавиации Министерства здравоохранения Республики Дагестан эвакуировали в Махачкалу для дальнейшего наблюдения и лечения. Об этом проинформировали в пресс-службе Минздрава РД.

Из ряда муниципалитетов Дагестана вертолетом эвакуировали тяжелобольных пациентов с COVID-19
Общество

Всего в столицу региона доставили 12 пациентов находившихся в реанимации: по 5 человек из Дербента и Агульского района и двоих из Гумбетовского.

Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

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