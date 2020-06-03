Из ряда муниципалитетов Дагестана вертолетом эвакуировали тяжелобольных пациентов с COVID-19

Тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией из нескольких муниципалитетов региона вертолетом санавиации Министерства здравоохранения Республики Дагестан эвакуировали в Махачкалу для дальнейшего наблюдения и лечения. Об этом проинформировали в пресс-службе Минздрава РД.

Всего в столицу региона доставили 12 пациентов находившихся в реанимации: по 5 человек из Дербента и Агульского района и двоих из Гумбетовского.

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