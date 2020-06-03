Всего в столицу региона доставили 12 пациентов находившихся в реанимации: по 5 человек из Дербента и Агульского района и двоих из Гумбетовского.
Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".
Тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией из нескольких муниципалитетов региона вертолетом санавиации Министерства здравоохранения Республики Дагестан эвакуировали в Махачкалу для дальнейшего наблюдения и лечения. Об этом проинформировали в пресс-службе Минздрава РД.
Всего в столицу региона доставили 12 пациентов находившихся в реанимации: по 5 человек из Дербента и Агульского района и двоих из Гумбетовского.
Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".
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