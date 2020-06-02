В Избербаш прибыла бригада врачей из Москвы

Врачи привезли с собой медицинские препараты, тест-системы, комплекты СИЗ, медицинскую технику. Московские медики обговорили коронавирусную ситуацию в Избербаше с мэром города и главным врачом больницы.

Задача их приезда – осмотр больных, обсуждение деталей и тонкостей ведения пациентов. Нужно напомнить, что приезд врачей из Москвы и других городов России в Дагестан является инициативой президента РФ Владимира Путина. Репортаж РГКВ можно посмотреть на сайте.