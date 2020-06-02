Задача их приезда – осмотр больных, обсуждение деталей и тонкостей ведения пациентов. Нужно напомнить, что приезд врачей из Москвы и других городов России в Дагестан является инициативой президента РФ Владимира Путина. Репортаж РГКВ можно посмотреть на сайте.
В Избербаш прибыла бригада врачей из Москвы
- Автор Мадина
- 02 июня, 2020. Вторник 16:14
Врачи привезли с собой медицинские препараты, тест-системы, комплекты СИЗ, медицинскую технику. Московские медики обговорили коронавирусную ситуацию в Избербаше с мэром города и главным врачом больницы.
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