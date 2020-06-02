На одном из объектов Сергокалинского района начаты работы по Комфортной городской среде
- Автор Мадина
- 02 июня, 2020. Вторник 16:09
Как заявил руководитель Сергокалинского района Магомед Омаров, в муниципалитете, на одном из участков, стартовали работы по реализации государственного проекта «Мой Дагестан-Комфортная городская среда».
Планируется обустроить пешеходную часть улицы имени Героя РФ Магомеда Нурбагандова. Эта улица выбрана неслучайно – за нее проголосовала большая часть населения.
Последнее от Мадина
- В Избербаш прибыла бригада врачей из Москвы
- Детский омбудсмен Марина Ежова поздравила дагестанцев с Днем защиты детей
- Нажмутдин Абдулжамалов: «Приятно, что высокой государственной наградой отмечена семья из села Первомайское»
- Министр труда и соцразвития Дагестана Изумруд Мугутдинова рассказала о мерах соцподдержки семей имеющих детей
- Министр труда и соцразвития Дагестана Изумруд Мугутдинова рассказала о мерах соцподдержки семей имеющих детей