ЗАМАНА - На одном из объектов Сергокалинского района начаты работы по Комфортной городской среде

На одном из объектов Сергокалинского района начаты работы по Комфортной городской среде

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02 июня, 2020. Вторник 16:09
На одном из объектов Сергокалинского района начаты работы по Комфортной городской среде
Как заявил руководитель Сергокалинского района Магомед Омаров, в муниципалитете, на одном из участков, стартовали работы по реализации государственного проекта «Мой Дагестан-Комфортная городская среда».
На одном из объектов Сергокалинского района начаты работы по Комфортной городской среде
Общество
Планируется обустроить пешеходную часть улицы  имени Героя РФ Магомеда Нурбагандова. Эта улица выбрана неслучайно – за нее проголосовала большая часть населения.

 

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