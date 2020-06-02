Ежова поблагодарила всех людей, вносящих вклад в дело защиты детской жизни.
Детский омбудсмен Марина Ежова поздравила дагестанцев с Днем защиты детей
- Автор Мадина
- 02 июня, 2020. Вторник 16:06
Уполномоченный при руководителе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова поздравила детей республики с Международным Днем защиты детей.
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Дорогие друзья!! От всей души поздравляю с праздником-Днем защиты детей! Сегодня Президент наградил замечательные многодетные семьи орденом "Родительская слава". В числе награжденных и дагестанская семья Курбановых. Президент неоднократно отмечал, что основой нашей национальной идеи является патриотизм. А любовь к Родине начинается с любви к семье, роду, отчему дому. И я бы добавила- с любви к детям. Физике и химии научит школа, дружить научит спорт, адаптироваться- улица. Но любить можно научиться только в семье!? Где почитают родителей, заботятся о младших, помогают соседям, притягивают руку помощи любому нуждающимуся. Любите детей - это лучший способ улучшить будущее!
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