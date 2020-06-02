ЗАМАНА - Нажмутдин Абдулжамалов: «Приятно, что высокой государственной наградой отмечена семья из села Первомайское»

Нажмутдин Абдулжамалов: «Приятно, что высокой государственной наградой отмечена семья из села Первомайское»

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02 июня, 2020. Вторник 16:03
Нажмутдин Абдулжамалов: «Приятно, что высокой государственной наградой отмечена семья из села Первомайское»

Исполняющий обязанности главного врача Каякентской ЦРБ Нажмутдин Абдулжамалов подчеркнул, что жителям Каякентского района крайне приятно, что семья из села Первомайское отмечена такой высокой государственной наградой от президента России.

Нажмутдин Абдулжамалов: «Приятно, что высокой государственной наградой отмечена семья из села Первомайское»
Общество

Стоит напомнить, что семье Курбановых из села Первомайское Каякентского района была вручена «Родительская слава» от президента России Владимира Путина. Подробнее можно прочитать тут.

 

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