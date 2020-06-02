Нажмутдин Абдулжамалов: «Приятно, что высокой государственной наградой отмечена семья из села Первомайское»
- Автор Мадина
- 02 июня, 2020. Вторник 16:03
Исполняющий обязанности главного врача Каякентской ЦРБ Нажмутдин Абдулжамалов подчеркнул, что жителям Каякентского района крайне приятно, что семья из села Первомайское отмечена такой высокой государственной наградой от президента России.
Стоит напомнить, что семье Курбановых из села Первомайское Каякентского района была вручена «Родительская слава» от президента России Владимира Путина. Подробнее можно прочитать тут.
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