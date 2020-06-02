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Министр труда и соцразвития Дагестана Изумруд Мугутдинова рассказала о мерах соцподдержки семей имеющих детей
- Автор Мадина
- 02 июня, 2020. Вторник 16:01
Распространение эпидемии коронавируса ухудшило состояние дел социально-незащищенной категории россиян, особенно это коснулось семей с детьми и людей, оставшихся без работы.
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- Министр труда и соцразвития Дагестана Изумруд Мугутдинова рассказала о мерах соцподдержки семей имеющих детей