Уже начат монтаж металлоконструкций, кирпичной кладки цоколя и внутренних перегородок госпиталей. Подробнее можно прочитать тут.
Военные строители приступили к возведению стен новых медцентров в Дагестане
- Автор Мадина
- 02 июня, 2020. Вторник 13:34
Военные строители в Дагестане начали возводить стены 3-х госпиталей в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.
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