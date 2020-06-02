Военные строители заложили фундамент на площадках трех госпиталей в Дагестане
- Автор Мадина
- 02 июня, 2020. Вторник 13:31
Постройка многофункциональных госпиталей в городах РД дадут возможность организовать распределенную систему медицинского обеспечения для оказания высококвалифицированной помощи жителям республики.
В Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, где строят госпитали, уже заложен фундамент. Подробнее можно прочитать тут.
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