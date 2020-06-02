Полный текст поправок в постановлении можно прочитать тут.
Правительство РД расширило перечень медицинских работников, получающих стимулирующие выплаты
- Автор Мадина
- 02 июня, 2020. Вторник 13:25
Правительство РД добавило поправки в свой указ от 30 апреля 2020 г. №83 «О порядке распределения дополнительных выплат стимулирующего характера сотрудникам больниц за особые условия труда и повышенную нагрузку в связи с распространением в регионе эпидемии коронавируса».
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- Правительство РД расширило перечень медицинских работников, получающих стимулирующие выплаты