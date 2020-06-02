ЗАМАНА - В Гумбетовскую ЦРБ поступил новый реанимобиль

В Гумбетовскую ЦРБ поступил новый реанимобиль

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02 июня, 2020. Вторник 11:19
В Гумбетовскую ЦРБ поступил новый реанимобиль

Гумбетовская центральная районная больница получила очередную машину скорой помощи – реанимобиль класса «С» Ульяновского автозавода.

В Гумбетовскую ЦРБ поступил новый реанимобиль
Общество

Как проинформировали в пресс-службе районной администрации, автомобиль оснащен аппаратом ИВЛ и прочим оборудованием, легко преодолевает сложные участки дороги, рассчитан на горные серпантины.

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