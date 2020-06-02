Как проинформировали в пресс-службе районной администрации, автомобиль оснащен аппаратом ИВЛ и прочим оборудованием, легко преодолевает сложные участки дороги, рассчитан на горные серпантины.
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Гумбетовская центральная районная больница получила очередную машину скорой помощи – реанимобиль класса «С» Ульяновского автозавода.
Как проинформировали в пресс-службе районной администрации, автомобиль оснащен аппаратом ИВЛ и прочим оборудованием, легко преодолевает сложные участки дороги, рассчитан на горные серпантины.
Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"
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