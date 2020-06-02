Как сообщает министерство строительства Дагестана, строительство школ будет идти в Каспийске и на них направлен из бюджета 1 миллиард рублей.
Окончание строительно-монтажных работ и открытие школ планируется в текущем году.
По федеральной программе «Стимул», подпрограммы национального проекта «Жилье и городская среда» в РД будут возведены 2 школы. Об этом пишут на сайте «Мирмол».
Как сообщает министерство строительства Дагестана, строительство школ будет идти в Каспийске и на них направлен из бюджета 1 миллиард рублей.
Окончание строительно-монтажных работ и открытие школ планируется в текущем году.
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