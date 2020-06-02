В Дагестане 5 клиник вернулись к обычной работе после лечения пациентов с коронавирусом

Автор Мадина

В Дагестане 5 медучреждений вернулись к привычному режиму работы после перепрофилирования для лечения людей с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения Дагестана.