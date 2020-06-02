Сообщают, что еще 3 клиники начнут принимать пациентов. В Минздрав РД отмечают, что это связано с уменьшением числа случаев заражения коронавирусом. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане 5 клиник вернулись к обычной работе после лечения пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 02 июня, 2020. Вторник 10:59
В Дагестане 5 медучреждений вернулись к привычному режиму работы после перепрофилирования для лечения людей с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения Дагестана.
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