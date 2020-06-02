ЗАМАНА - Молоко таракана может стать возможным новым суперпродуктом

Молоко таракана может стать возможным новым суперпродуктом

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02 июня, 2020. Вторник 08:25
Молоко таракана может стать возможным новым суперпродуктом

Международная команда исследователей сообщила о свойствах молока тараканов, которое возможно станет новым суперпродуктом.

Молоко таракана может стать возможным новым суперпродуктом
Общество

Как сообщают ученые, пребывающее в средней кишке тараканов молоко по калорийности в 4 раза превосходит молоко коровы. Речь идет о таракане-жуке Diploptera punctata, который кормит молоком свое потомство. Это молоко Diploptera punctata выкачивает в виде кристалла белка, в котором находится намного больше калорий, чем у привычного коровьего молока. Так как выдаивать жука будет крайне тяжело, ученые смогли в условиях лаборатории провести эксперимент. 

 

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