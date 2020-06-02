Молоко таракана может стать возможным новым суперпродуктом

Как сообщают ученые, пребывающее в средней кишке тараканов молоко по калорийности в 4 раза превосходит молоко коровы. Речь идет о таракане-жуке Diploptera punctata, который кормит молоком свое потомство. Это молоко Diploptera punctata выкачивает в виде кристалла белка, в котором находится намного больше калорий, чем у привычного коровьего молока. Так как выдаивать жука будет крайне тяжело, ученые смогли в условиях лаборатории провести эксперимент.