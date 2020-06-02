В Дагестанском перинатальном центре родилось 2797 детей

В Республиканском перинатальном центре РД были подведены результаты работы за три года. Данную информацию сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

За три года работы данного центра в нём было рождено 2797 детей, из них недоношенными родились – 1277. Кроме того, на базе медицинского учреждения функционирует Акушерский дистанционный консультативный центр. Подробнее читайте на информационном портале "Мирмол"