ЗАМАНА - В Дагестанском перинатальном центре родилось 2797 детей

В Дагестанском перинатальном центре родилось 2797 детей

Автор
02 июня, 2020. Вторник 00:28
В Дагестанском перинатальном центре родилось 2797 детей

В Республиканском перинатальном центре РД были подведены результаты работы за три года. Данную информацию сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

В Дагестанском перинатальном центре родилось 2797 детей
Общество

За три года работы данного центра в нём было рождено 2797 детей, из них недоношенными родились – 1277. Кроме того, на базе медицинского учреждения функционирует Акушерский дистанционный консультативный центр. Подробнее читайте на информационном портале "Мирмол"

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top