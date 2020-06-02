В Дагестане введён специальный налоговый режим

Глава РД Владимир Васильев подписал закон о введении в регионе налога на профессиональный доход, получившее название налог с самозанятых. Документ от 29 мая размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в тексте закона говорится о том, что специальный налоговый режим в регионе вводится с 1 июля. Более подробную информацию читайте на официальном сайте "Махачкалинские известия"