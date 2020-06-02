ЗАМАНА - В Дагестане введён специальный налоговый режим

В Дагестане введён специальный налоговый режим

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02 июня, 2020. Вторник 00:00
В Дагестане введён специальный налоговый режим

Глава РД Владимир Васильев подписал закон о введении в регионе налога на профессиональный доход, получившее название налог с самозанятых. Документ от 29 мая размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В Дагестане введён специальный налоговый режим
Общество

В частности, в тексте закона говорится о том, что специальный налоговый режим в регионе вводится с 1 июля. Более подробную информацию читайте на официальном сайте "Махачкалинские известия"

 

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