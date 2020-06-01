ЗАМАНА - В Дагестан доставили 14 тысяч упаковок препарата Галавит

В Дагестан доставили 14 тысяч упаковок препарата Галавит

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01 июня, 2020. Понедельник 19:27
В Дагестан доставили 14 тысяч упаковок препарата Галавит

В РД 1 июня доставили партию противовирусных лекарств Галавит в объеме примерно 14 тысяч штук. Обеспечением Дагестана средствами защиты занимается Минпромэнергетики региона по поручению председателя правительства РД Артёма Здунова. 

В Дагестан доставили 14 тысяч упаковок препарата Галавит
Общество

Заместитель руководителя Минпромэнерго РД Батыр Эмеев сообщил, что на склад аптеки были направлены 14 тысяч упаковок Галавита от мецената Гусейнова Фарида. 

На данный препарат сейчас большой спрос, но по договоренности с министерством в Дагестан гендиректором была доставлена партия Галавита.

 

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