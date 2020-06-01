В РД 1 июня доставили партию противовирусных лекарств Галавит в объеме примерно 14 тысяч штук. Обеспечением Дагестана средствами защиты занимается Минпромэнергетики региона по поручению председателя правительства РД Артёма Здунова.

Заместитель руководителя Минпромэнерго РД Батыр Эмеев сообщил, что на склад аптеки были направлены 14 тысяч упаковок Галавита от мецената Гусейнова Фарида.

На данный препарат сейчас большой спрос, но по договоренности с министерством в Дагестан гендиректором была доставлена партия Галавита.