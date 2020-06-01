У Курбана Курбанова и Сапият Муртузалиевой в семье 7 детей. Старшему исполнилось 22, а самому маленькому уже 5 лет.
Семья получит 100 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» многодетную семью из Дагестана. Такой указ можно прочитать на официальном интернет-портале правовой информации.
У Курбана Курбанова и Сапият Муртузалиевой в семье 7 детей. Старшему исполнилось 22, а самому маленькому уже 5 лет.
Семья получит 100 тысяч рублей.
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