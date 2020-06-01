Владимир Путин поделился, что уверен, что скоро все будет хорошо. Президент регулярно общается с руководством Дагестана и они делают все возможное, дабы остановить эпидемию в регионе. Такие слова от президента России прозвучали ходе онлайн-встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительской славы". Подробнее можно прочитать тут.
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
- Автор Мадина
- 01 июня, 2020. Понедельник 16:44
Правительство России сделает все возможное для улучшения эпидемиологической обстановки в Дагестане, сообщил в понедельник лидер РФ Владимир Путин.