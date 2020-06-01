ЗАМАНА - Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Автор
01 июня, 2020. Понедельник 16:44
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Правительство России сделает все возможное для улучшения эпидемиологической обстановки в Дагестане, сообщил в понедельник лидер РФ Владимир Путин.

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Общество

Владимир Путин поделился, что уверен, что скоро все будет хорошо. Президент регулярно общается с руководством Дагестана и они делают все возможное, дабы остановить эпидемию в регионе. Такие слова от президента России прозвучали ходе онлайн-встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительской славы". Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top