Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Владимир Путин поделился, что уверен, что скоро все будет хорошо. Президент регулярно общается с руководством Дагестана и они делают все возможное, дабы остановить эпидемию в регионе. Такие слова от президента России прозвучали ходе онлайн-встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительской славы". Подробнее можно прочитать тут.