ЗАМАНА - Газета "Нур" провела благотворительную акцию на сумму более 200 тысяч рублей

Газета "Нур" провела благотворительную акцию на сумму более 200 тысяч рублей

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01 июня, 2020. Понедельник 16:20
Газета &quot;Нур&quot; провела благотворительную акцию на сумму более 200 тысяч рублей

Примерно 2,5 тысяч одноразовых и многоразовых защитных масок за эти выходные были безвозмездно вручены жителям Махачкалы и жителям Рутульского района, работниками республиканской газеты " Нур".

Газета "Нур" провела благотворительную акцию на сумму более 200 тысяч рублей
Общество
В столице Дагестана 600 масок были направлены членам благотворительной акции, организованной Цахурской национально-культурной автономией, которая помогает продуктами нуждающимся цахурским семьям. Примерно 400 масок работники "Нур" безвозмездно раздали жителям пригородных поселков Махачкалы.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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