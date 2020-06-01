Газета "Нур" провела благотворительную акцию на сумму более 200 тысяч рублей
- Автор Мадина
- 01 июня, 2020. Понедельник 16:20
Примерно 2,5 тысяч одноразовых и многоразовых защитных масок за эти выходные были безвозмездно вручены жителям Махачкалы и жителям Рутульского района, работниками республиканской газеты " Нур".
В столице Дагестана 600 масок были направлены членам благотворительной акции, организованной Цахурской национально-культурной автономией, которая помогает продуктами нуждающимся цахурским семьям. Примерно 400 масок работники "Нур" безвозмездно раздали жителям пригородных поселков Махачкалы. Подробнее можно прочитать тут.