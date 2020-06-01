Ими уже были обработаны центральные площади сёл, объекты здравоохранения, улицы в 18 сёлах Левашинского района, в том числе административные центры.
В Левашинском районе провели дезинфекцию общественных мест
- Автор Габи
- 01 июня, 2020. Понедельник 14:21
Специалисты Волжского спасательного центра МЧС России провели масштабную дезинфекцию территорий Левашинского района.
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