В Дагестане отметят День защиты детей в режиме онлайн

Автор Габи

1 июня – День защиты детей и первый день летних школьных каникул. К сожалению, в условиях самоизоляции в связи с угрозойй распространения COVID-19, нельзя организовывать и проводить традиционные массовые мероприятия.