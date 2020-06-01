О том, каким образом будет проведён День защиты детей в 2020 году рассказала Министр культуры РД Зарема Бутаева. Её интервью можно прочесть здесь
В Дагестане отметят День защиты детей в режиме онлайн
- Автор Габи
- 01 июня, 2020. Понедельник 14:13
1 июня – День защиты детей и первый день летних школьных каникул. К сожалению, в условиях самоизоляции в связи с угрозойй распространения COVID-19, нельзя организовывать и проводить традиционные массовые мероприятия.
Последнее от Габи
- В Левашинском районе провели дезинфекцию общественных мест
- В Дагестане отметят День защиты детей в режиме онлайн
- На севере Дагестана успешно реализуется инвестиционный проект по строительству убойного пункта
- На севере Дагестана успешно реализуется инвестиционный проект по строительству убойного пункта
- Победители конкурса «Ребёнок в безопасности» получат автокресла от Минмолодёжи РД