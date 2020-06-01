ЗАМАНА - В Дагестане отметят День защиты детей в режиме онлайн

В Дагестане отметят День защиты детей в режиме онлайн

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01 июня, 2020. Понедельник 14:13
В Дагестане отметят День защиты детей в режиме онлайн

1 июня – День защиты детей и первый день летних школьных каникул. К сожалению, в условиях самоизоляции в связи с угрозойй распространения COVID-19, нельзя организовывать и проводить традиционные массовые мероприятия.

В Дагестане отметят День защиты детей в режиме онлайн
Общество

О том, каким образом будет проведён День защиты детей в 2020 году рассказала Министр культуры РД Зарема Бутаева. Её интервью можно прочесть здесь

 

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