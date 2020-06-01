Победители конкурса «Ребёнок в безопасности» получат автокресла от Минмолодёжи РД

В Дагестане были подведены итоги конкурса «Ребёнок в безопасности», который организовало министерство по делам молодежи Республики Дагестан совместно с УГИБДД МВД по РД.

В конкурсе участвовала молодёжь от 14 до 30 лет. Для участия нужно было нарисовать авторский рисунок на бумаге формата А4 с содержанием символов и элементов соблюдения правил дорожного движения, а после разместить его в соцсети Instagram. Более подробную информацию можно почесть здесь