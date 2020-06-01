В конкурсе участвовала молодёжь от 14 до 30 лет. Для участия нужно было нарисовать авторский рисунок на бумаге формата А4 с содержанием символов и элементов соблюдения правил дорожного движения, а после разместить его в соцсети Instagram. Более подробную информацию можно почесть здесь
Победители конкурса «Ребёнок в безопасности» получат автокресла от Минмолодёжи РД
- Автор Габи
- 01 июня, 2020. Понедельник 13:49
В Дагестане были подведены итоги конкурса «Ребёнок в безопасности», который организовало министерство по делам молодежи Республики Дагестан совместно с УГИБДД МВД по РД.
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