ЗАМАНА - В Махачкале провели акцию «Меняем маску на сигарету»

В Махачкале провели акцию «Меняем маску на сигарету»

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01 июня, 2020. Понедельник 13:55
В Махачкале провели акцию «Меняем маску на сигарету»

В Махачкале на пропускном посте в город организовали акцию «Меняем маску на сигарету». Инициатором мероприятия был Республиканский центр медицинской профилактики. 

В Махачкале провели акцию «Меняем маску на сигарету»
Общество

Как пишет РИА Дагестан, в рамках мероприятия водителям предлагали обменять сигарету на защитную маску. 

Заведующая отделением РЦМП Гюльнара Раджабова сообщает, что в ходе акции водители были только рады обменять сигареты на маску.

 

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