Как пишет РИА Дагестан, в рамках мероприятия водителям предлагали обменять сигарету на защитную маску.
Заведующая отделением РЦМП Гюльнара Раджабова сообщает, что в ходе акции водители были только рады обменять сигареты на маску.
В Махачкале на пропускном посте в город организовали акцию «Меняем маску на сигарету». Инициатором мероприятия был Республиканский центр медицинской профилактики.
Как пишет РИА Дагестан, в рамках мероприятия водителям предлагали обменять сигарету на защитную маску.
Заведующая отделением РЦМП Гюльнара Раджабова сообщает, что в ходе акции водители были только рады обменять сигареты на маску.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..