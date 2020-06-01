ЗАМАНА - В Хасавюрте врачи спасли двухмесячного младенца

В Хасавюрте врачи спасли двухмесячного младенца

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01 июня, 2020. Понедельник 11:35
В Хасавюрте врачи спасли двухмесячного младенца

3 мая в Хасавюртовскую ЦГБ попал двухмесячный младенец в очень тяжелом состоянии.

В Хасавюрте врачи спасли двухмесячного младенца
Общество

У ребенка наблюдалась высокая температура, симптомы тотальной пневмонии и ярко выраженная дыхательная недостаточность. Младенца сразу же перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Ему поставили диагноз заражения коронавирусом. Об этом заявили в пресс-службе администрации МКУ Городской информационный центр.
Прогнозы были не самыми позитивными. На протяжении месяца врачи отделения реанимации боролись за жизнь ребенка. Им удалось завести сердце после его остановки, дважды останавливали легочное кровотечение.
Младенца сняли с аппарата ИВЛ, пока он нуждается в кислороде, но он уже может дышать самостоятельно. Ребенок ест и улыбается.

 

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