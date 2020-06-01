СИЗ органов дыхания будут распределены между больницами по решению оперативного штаба РД в соответствии с заявками органов исполнительной власти республики.
В Дагестан направили очередную партию гуманитарной помощи от Ильяса Умаханова
- Автор Мадина
- 01 июня, 2020. Понедельник 08:23
В РД направили очередную партию гуманитарной помощи от заместителя председателя Совета Федерации Ильяса Умаханова. Вторая партия средств защиты – 50000 медицинских масок – доставлена на склад МЧС Дагестана. Сведения об этом опубликованы в официальном аккаунте ГУ МЧС РФ по Дагестану в Instagram.