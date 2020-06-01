ЗАМАНА - В Дагестан направили очередную партию гуманитарной помощи от Ильяса Умаханова

В Дагестан направили очередную партию гуманитарной помощи от Ильяса Умаханова

Автор
01 июня, 2020. Понедельник 08:23
В Дагестан направили очередную партию гуманитарной помощи от Ильяса Умаханова

В РД направили очередную партию гуманитарной помощи от заместителя председателя Совета Федерации Ильяса Умаханова. Вторая партия средств защиты – 50000 медицинских масок – доставлена на склад МЧС Дагестана. Сведения об этом опубликованы в официальном аккаунте ГУ МЧС РФ по Дагестану в Instagram.

В Дагестан направили очередную партию гуманитарной помощи от Ильяса Умаханова
Общество

СИЗ органов дыхания будут распределены между больницами по решению оперативного штаба РД в соответствии с заявками органов исполнительной власти республики.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top