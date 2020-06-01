Десять кислородных концентраторов были куплены на средства депутата дагпарламента, бизнесмена Магомеда Садулаева. В общей сложности их стоимость составила приблизительно 500 тысяч рублей.
Подробнее читайте на РИА "Дагестан".
Республиканская клиническая больница получила в подарок от мецената кислородные концентраторы, проинформировал источник в медицинском учреждении.
Десять кислородных концентраторов были куплены на средства депутата дагпарламента, бизнесмена Магомеда Садулаева. В общей сложности их стоимость составила приблизительно 500 тысяч рублей.
Подробнее читайте на РИА "Дагестан".
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..