В магазинах Махачкалы появились «полки добра»
- Автор Мадина
- 31 мая, 2020. Воскресенье 14:58
В Кировском районе столицы Дагестана в 16 продуктовых магазинах можно увидеть «полки добра», где люди могут оставить продукты для малоимущих.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, класть продукты на полки могут как клиенты магазинов, так и администрация. Данные полки останутся в магазинах Махачкалы и после окончания эпидемии.
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