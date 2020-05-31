В Кировском районе столицы Дагестана в 16 продуктовых магазинах можно увидеть «полки добра», где люди могут оставить продукты для малоимущих.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, класть продукты на полки могут как клиенты магазинов, так и администрация. Данные полки останутся в магазинах Махачкалы и после окончания эпидемии.