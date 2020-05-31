ЗАМАНА - В магазинах Махачкалы появились «полки добра»

В магазинах Махачкалы появились «полки добра»

Автор
31 мая, 2020. Воскресенье 14:58
В магазинах Махачкалы появились «полки добра»

В Кировском районе столицы Дагестана в 16 продуктовых магазинах можно увидеть «полки добра», где люди могут оставить продукты для малоимущих.

В магазинах Махачкалы появились «полки добра»
Общество

Как сообщает пресс-служба мэрии города, класть продукты на полки могут как клиенты магазинов, так и администрация. Данные полки останутся в магазинах Махачкалы и после окончания эпидемии.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top